Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Oberstadt/ Volkspark, zwei Personen bei Verpuffung am Grill verletzt

Mainz-Oberstadt (ots)

Samstag, 13.04.2024, 17:45 Uhr

Am frühen Samstagabend wurden zwei Personen im Volkspark verletzt, als es an einem Grill zu einer Verpuffung kam.

Wie der Mainzer Polizei im Nachgang mitgeteilt wurde, spritzte nach derzeitigem Kenntnisstand ein 17-Jähriger Mainzer flüssigen Brandbeschleuniger auf Grillkohle, da sich diese augenscheinlich nicht entzündete. Hierdurch kam es zu einer Verpuffung, bei der die Oberbekleidung von zwei in der Nähe des Grills stehenden Personen in Brand geriet. Hierbei erlitt ein 18-Jähriger Verbrennungen im Gesicht und an der Hand. Er konnte noch rechtzeitig seinen im Brand geratenen Pullover ausziehen und somit wahrscheinlich schlimmere Verbrennung vermeiden. Bei einem 17-Jährigen geriet die Bekleidung derartig in Brand, dass die Flammen erst erloschen, als dieser am Boden lag. Der 17-Jährige erlitt schwere Verbrennung und musste stationär behandelt werden.

