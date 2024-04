POL-PPMZ: WhatsApp-Notruf-Marathon am 19.04.2024

Mainz-Weisenau (ots) - In der Nacht von Donnerstag auf Freitag kam es in der Wilhelm-Theodor-Römheld-Straße in Mainz-Weisenau zum Diebstahl von zwei Handys aus einer Erdgeschosswohnung eines Mehrparteienhauses. Die betroffene Bewohnerin ließ im Zeitraum zwischen 00:20 Uhr bis 00:30 Uhr ihre Terrassentür des Wohnzimmers kurz offenstehen. In der Zwischenzeit hielt sie sich in einem anderen Raum auf. Als sie wieder in ...

mehr