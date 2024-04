Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Handys aus Wohnung geklaut

Mainz-Weisenau (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag kam es in der Wilhelm-Theodor-Römheld-Straße in Mainz-Weisenau zum Diebstahl von zwei Handys aus einer Erdgeschosswohnung eines Mehrparteienhauses. Die betroffene Bewohnerin ließ im Zeitraum zwischen 00:20 Uhr bis 00:30 Uhr ihre Terrassentür des Wohnzimmers kurz offenstehen. In der Zwischenzeit hielt sie sich in einem anderen Raum auf. Als sie wieder in ihr Wohnzimmer zurückkehrte, nahm sie auf dem Weg dorthin ein kurzes Taschenlampenlicht war. Wenig später fiel der 42-Jährigen auf, dass zwei Handys fehlten, welche in ihrer Küche gelegen haben. Einen Täter konnte die geschädigte Bewohnerin nicht sehen.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem Diebstahl, auffälligen Fahrzeugen oder einer Personenbeschreibung des Täters geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-4110 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

