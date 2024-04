Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Innenstadt Ladendieb in Drogeriemarkt erwischt

Mainz - Innenstadt (ots)

Einem aufmerksamen Ladendetektiv war gestern gegen 12:10 Uhr aufgefallen, wie ein Mann in einer Drogerie in der Umbach einen Hygieneartikel in die Hosentasche steckte. Bei einer anschließenden Kontrolle durch den Detektiv händigte der 52-jährige Täter freiwillig noch weitere Artikel des Marktes aus. Gegenüber den eingesetzten Polizeibeamten räumte der Mann die Tat ein. Da er außerdem eine neue Tasche mit Preisetikett und Diebstahlsicherung bei sich trug, muss er sich nun wegen einem weiteren Diebstahl zum Nachteil eines Modegeschäfts in der Großen Bleiche verantworten.

