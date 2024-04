Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Bahnhof; Jugendliche versprüht Pfefferspray in Bus

Mainz - Bahnhof (ots)

Zu einem Polizei- und Rettungsdiensteinsatz kam es am heutigen Tage gegen 14 Uhr am Hauptbahnhof-West. Nach dem derzeitigen Ermittlungssand ist dort eine Gruppe Jugendlicher mit einer Gruppe Kinder in einem Linienbus in Streit geraten.

Hierbei wurde von einem jugendlichen Mädchen Pfefferspray gegen die Kindergruppe eingesetzt, woraufhin die Kinder am Hauptbahnhof-West ausstiegen.

Die Beschuldigte verblieb weiterhin in dem Bus und konnte dort von Polizeikräften kontrolliert werden. In dem Bus klagten mehrere Personen über Atemwegsreizungen,

Mit aktuellen Sachstand wurden 11 Personen leicht verletzt, wobei 4 Personen erwachsen und 7 Personen zwischen 10-12 Jahre alt waren. Die verletzten Kinder wurden vor Ort durch den Rettungsdienst behandelt und dann in die Obhut der Eltern übergeben. Eine medizinische Versorgung in einem Krankenhaus war in keinem der Fälle notwendig.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 2 unter der Rufnummer 06131/65-4210 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz2@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell