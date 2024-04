Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Zornheim- Diebstahl von mehr als 100 Obstbäumen

Zornheim (ots)

Am Mittwoch den 10.04.2024 kam es auf zwei Feldern in Zornheim, in der Nähe des Zornheimer Wasserhauses angrenzend zu Nieder-Olm, zum Diebstahl von mehr als 100 Obstbäumen. Durch einen oder mehrere bislang unbekannte Täter wurden sogenannte Bestäubersetzlinge entwendet. Hierbei wurden die Setzlinge augenscheinlich ausgegraben und aufgrund der hohen Anzahl sehr wahrscheinlich mit einem Fahrzeug abtransportiert. Bei den entwendeten Setzlingen handelt es sich um ca. 1,20m hohe Apfel-, Birnen- sowie Mandelbäume.

Laut Angaben des geschädigten Landwirtes liegt der Tatzeitraum zwischen ca. 16:30 und 20:30 Uhr.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der landwirtschaftlichen Felder in Zornheim bemerkt hat, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 3 unter der Rufnummer 06131/65-4310 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz3@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell