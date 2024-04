Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz-Laubenheim; Täterfestnahme nach Einbruch

Mainz-Laubenheim (ots)

Am frühen Donnerstagmorgen gegen 00:30 Uhr meldete ein aufmerksamer Zeuge verdächtige Bewegungen und den Schein einer Taschenlampe in einem derzeit unbewohnten Einfamilienhaus in der Straße "Am Leitgraben" in Mainz-Laubenheim.

Die wenig später eingetroffenen Einsatzkräfte konnten daraufhin einen Täter beim Verlassen des Gebäudes vorläufig festnehmen. Wie sich herausstelle, hatte dieser sich gewaltsam Zutritt zu dem Gebäude verschafft und dort Schränke geöffnet und durchsucht. Zudem konnte nicht nur Einbruchswerkzeug in der unmittelbaren Nähe des Täters aufgefunden werden, er führte auch ein Anfang April gestohlenes Mountainbike mit sich.

Der 43-jährige wohnsitzlose Niederländer wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mainz am 11.04.2024 einem Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Mainz vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl gegen den Niederländer, welcher daraufhin in eine Justizvollzugsanstalt gebracht wurde.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen.

