POL-MFR: (294) Erinnerung - Herrmann: Fürth 20 Jahre in Folge "Sicherste Großstadt in Bayern" (25.03.2024 PM 92a/2024)

20 Jahre in Folge "Sicherste Großstadt in Bayern": Innenminister Joachim Herrmann gratuliert Fürth zum Erfolg - Hervorragende Sicherheitslage dank ausgezeichneter Polizeiarbeit - Erinnerung an die Presseeinladung

Die bayerische Kriminalstatistik für 2023 belegt: Seit nunmehr 20 Jahren in Folge ist Fürth die sicherste Großstadt Bayerns. Die Kriminalitätsbelastung in der Kleeblattstadt ist im Vergleich mit den anderen bayerischen Großstädten am niedrigsten. Das ist insbesondere dem hohen Engagement der Fürther Polizeidienststellen zu verdanken, die rund um die Uhr für die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger sorgen. Zudem ist die Zusammenarbeit der Polizei mit der Stadt Fürth ausgesprochen gut und konstruktiv.

Zu diesem besonderen Erfolg wird Bayerns Innenminister Joachim Herrmann

am Dienstag, den 26. März 2024, um 11:00 Uhr

im Gebäude der Fürther Polizei,

Kapellenstraße 10, 90762 Fürth,

dem Fürther Oberbürgermeister Dr. Thomas Jung und der Fürther Polizei gratulieren.

Medienvertreter sind dazu herzlich eingeladen. Mittelfrankens Polizeipräsident Adolf Blöchl und der Leiter der Polizeiinspektion Fürth, Bernd Wolf, werden zudem über die Polizeiarbeit vor Ort informieren.

