POL-MFR: (291) Tatverdächtiger bei Einbruch in Gartenhaus festgenommen

Büchenbach (ots) - Unbekannte sprengten in der Nacht zum Sonntag (24.03.2024) einen Fahrkartenautomaten am S-Bahnhof Büchenbach (Lkrs. Roth). Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise. Gegen 01:00 Uhr fiel einem Lokführer am S-Bahnhof Büchenbach ein zerstörter Fahrkartenautomat auf. Eine verständigte Streife der Polizeiinspektion Roth stellte fest, dass unbekannte Personen den Automaten mutmaßlich ...

