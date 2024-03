Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (289) Motorradfahrerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt - Zeugen gesucht

Nürnberg (ots)

Bereits am 15.03.2024 (Freitagabend) ereignete sich im Nürnberger Stadtteil Bärenschanze ein Unfall zwischen einem Auto und einem Motorrad, bei dem sich eine 21-Jährige schwere Verletzungen zuzog. Die Verkehrspolizei Nürnberg bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Ein 21-jähriger Mann befuhr gegen 18:20 Uhr die Fürther Straße von der Maximilianstraße aus kommend in Richtung Innenstadt. An der Kreuzung zur Paumgartnerstraße wollte er mit seinem Mercedes nach links in die Sielstraße abbiegen. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Kraftrad.

Durch die Wucht der Kollision stürzte die 21-jährige Motorradfahrerin und zog sich hierbei mehrere knöcherne Verletzungen zu. Der Rettungsdienst lieferte die schwerverletzte Frau in ein Krankenhaus ein.

Die Verkehrspolizei Nürnberg nahm den Unfall vor Ort auf. Zur genauen Feststellung des Unfallhergangs bitten die Beamten Zeugen, welche den Unfall beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 0911 6583 - 1530 zu melden.

Erstellt durch: Christian Seiler

