Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Bretzenheim; Schlägerei nach Fußballspiel

Mainz - Bretzenheim (ots)

Am Samstag dem 13.04.2024 gegen 19:00 Uhr wurde der Polizei eine Schlägerei an einer S-Bahn Haltestellte in der Koblenzer Straße in Mainz-Bretzenheim gemeldet.

Vor Ort stellten die Einsatzkräfte vier männliche Fußballfans der TSG Hoffenheim, sowie einen weiblichen und einen männlichen Fan des 1. FSV Mainz 05 fest.

Laut einem Zeugen soll sich ein Hoffenheim Fan zwischen dem Stadion und der Haltestelle erleichtert haben, weswegen er von dem Mainzer Fan angesprochen wurde, dass sich das nicht gehören würde. Aus der Männergruppe wurde dem Mainzer dann ein Bier übergekippt, woraufhin dieser ebenfalls sein Bier auf einem Kontrahenten ausschüttete.

Letztlich kam es zur Rangelei zwischen den Beteiligten wobei drei Personen leicht in Form von Kratzern oder Beulen verletzt wurden.

Da der genaue Ablauf des Sachverhalts, sowie Art und Umfang der Beteiligung der Personen vor Ort nicht eindeutig geklärt werden konnte, werden nun Zeugen gesucht die Angaben hierüber machen können.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 3 unter der Rufnummer 06131/65-4310 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz3@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell