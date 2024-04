POL-PPMZ: Mainz-Hauptbahnhof; Diskriminierende Parolen durch Fußballfans - kein Spielbesuch

Mainz - Ebersheim (ots) - Am Samstagmorgen gegen 10:30 Uhr kam es in Mainz-Ebersheim in der Mommenheimer Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Fahrradfahrer. Der 54-Jährige Autofahrer wollte von der Römerstraße nach links in die Mommenheimer Straße abbiegen während der 55-jährige Fahrradfahrer die Nieder-Olmer Straße gerade aus in Richtung ...

mehr