Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Jugendlicher von LKW erfasst

Ludwigsburg (ots)

Am Samstagabend gegen 19:45 Uhr ereignete sich in der Hauptstraße in Böblingen ein Verkehrsunfall zwischen einem Jugendlichen und einem LKW der Marke Ford. Der 15-Jährige trat vor einem Linienbus unvermittelt auf die Fahrbahn und wurde von dem vorbeifahrenden LKW erfasst. Durch die Kollision wurde der 15-Jährige leicht verletzt und in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Der 41-jährige Fahrer des LKW blieb unverletzt, der Schaden am Fahrzeug wird auf etwa 2.000,- Euro beziffert. Zur Unfallaufnahme waren vier Streifen des Polizeireviers Böblingen und der Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg sowie der Rettungsdienst und ein Rettungshubschrauber im Einsatz.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell