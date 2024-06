POL-LB: Herrenberg: Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person

Ludwigsburg (ots) - Bisher unbekannter Täter gelangte am Freitag in der Zeit zwischen 14:25 Uhr und 17.10 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Thomas-Mann-Straße, indem er ein Fenster im Erdgeschoss einschlug. Im Erdgeschoss wurden sämtliche Zimmer durchsucht. Angaben zum Diebesgut und zur Schadenshöhe liegen noch nicht vor. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Ludwigsburg Telefon: 07141 18-8777 E-Mail: ...

mehr