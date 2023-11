LPI-GTH: Zeugen gesucht/Diesel entwendet

Wutha-Farnroda (Wartburgkreis) (ots) - Einen Sachschaden in Höhe von ungefähr 1.000 Euro verursachten ein oder mehrere unbekannte Personen bei einem Einbruch in eine Halle auf einem Firmengelände in der Hauptstraße. Die Halle wurde durch den oder die Unbekannten durchsucht, entwendet wurde augenscheinlich nichts. Die Tat ereignete sich in der Zeit zwischen dem 15. November, 16.00 Uhr und gestern, 07.20 Uhr. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Eisenach unter 03691-261124 ...

