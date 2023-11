LPI-GTH: Kollidiert

Ballstädt (Landkreis Gotha) (ots) - Ein 50-jähriger Fahrer eines VW befuhr gestern Nachmittag die K19 von Hausen in Richtung Ballstädt als plötzlich ein Greifvogel aufstieg und anschließend mit der Front des Fahrzeuges kollidierte. Am VW entstand unfallbedingter Sachschaden, der Vogel verendete an der Unfallstelle. (jd) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Telefon: 03621-781503 E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de ...

mehr