Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Asperg: Verkehrsunfall mit leicht verletztem Fußgänger

Ludwigsburg (ots)

Am Samstagnachmittag gegen 14:35 Uhr ereignete sich in Asperg in der Alleenstraße auf Höhe des Bahnhofs ein Verkehrsunfall, bei dem ein Fußgänger leicht verletzt wurde. Der 21-Jährige sowie sein gleichaltriger Begleiter wollten die Fahrbahn über den dortigen Fußgängerüberweg überqueren, als die 33-jährige Fahrerin eines Opel deren Vorrang missachtete und beim Vorbeifahren über dessen Fuß fuhr. Er wurde hierdurch leicht verletzt. Sein Begleiter wurde durch den Pkw an der Hand gestreift, blieb dabei aber unverletzt. Die Opel-Fahrerin setzte die Fahrt zunächst fort, wurde jedoch im weiteren Verlauf durch eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Kornwestheim im näheren Umfeld festgestellt.

