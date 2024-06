Polizei Steinfurt

POL-ST: Westerkappeln, Ibbenbüren, Ochtrup, Betrüger mit mehreren Maschen erfolgreich

Westerkappeln, Ibbenbüren, Ochtrup (ots)

In Westerkappeln ist eine 56-jährige Frau Opfer eines Betrugs per Love-Scamming geworden. Die Geschädigte lernte bereits im vergangenen Jahr auf einer Dating-Plattform im Internet einen Mann kennen. Der Kontakt wurde immer intensiver. Schließlich fragte die Bekanntschaft, ob die 56-Jährige ihm Geld leihen könnte - angeblich um in der Türkei einen geschäftlichen Auftrag zum Abschluss zu bringen. Über mehrere Monate überwies die Geschädigte immer wieder Geld - insgesamt einen mittleren fünfstelligen Betrag. Der Mann forderte immer wieder neues Geld, auch, um einer angeblichen Gefängnisstrafe zu entgehen. Schließlich stellte die Geschädigte die Zahlungen ein und erstattete Anzeige wegen Betrugs.

Ein Mann aus Ibbenbüren hat im Internet Kontakt zu einem Unbekannten aufgenommen, der angeblich aus der Ukraine stammte. Der "Ukrainer" bat um Geld, um Anfang Juni nach Deutschland reisen zu können. Der Geschädigte überwies einen niedrigen fünfstelligen Betrag auf ein unbekanntes Konto. Danach hörte der 66-Jährige aus Ibbenbüren nichts mehr von seinem Kontakt - er kontaktierte die Polizei.

In Ochtrup wurde eine 79-Jährige von Betrügern angerufen. Es wurde behauptet, dass sie im Lotto eine hohe fünfstellige Summe gewonnen habe. Um diesen Gewinn zu erhalten, müsse sie einen mittleren vierstelligen Betrag vorabüberweisen. Der Forderung kam die 79-Jährige nach. Später wurde sie von ihrer Hausbank darauf aufmerksam gemacht, dass sie wohl Opfer eines Betrugs geworden sein. Die 79-Jährige erstattete Anzeige.

Immer wieder gehen bei der Kreispolizeibehörde Steinfurt Anzeigen wegen verschiedener Betrugsmaschen ein. Kriminelle nutzen verschiedene Tricks, um ihre Opfer um das Ersparte zu bringen. Sie gaukeln - wie in den oben genannten Fällen - eine Liebesbeziehung vor, geben sich als Hilfesuchende aus oder berichten von angeblich hohen Gewinnspielsummen.

- Ob per Anruf, E-Mail, Social Media oder Chat: Wenn es zu einer Geldforderung von einer Person kommt, die Sie nicht persönlich kennen, brechen Sie den Kontakt umgehend ab! - Überweisen Sie niemals Geld auf unbekannte Konten, beispielsweise ins Ausland! - Vermeiden Sie für Überweisungen die Echtzeit-Funktion! Das Geld kann nicht zurückgeholt werden. - Übermitteln Sie niemals Codes von Gutscheinkarten an unbekannte Personen! Kein seriöses Unternehmen wird nach so etwas fragen. - Holen Sie sich Hilfe bei Verwandten, Nachbarn, engen Bekannten, wenn Sie sich unsicher sind oder suchen Sie die nächstgelegene Polizeiwache auf!

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell