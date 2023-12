Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Langen: 19-Jähriger bei mutmaßlichem Fahrraddiebstahl ertappt/Polizei sucht Besitzer

Langen (ots)

Durch einen Zeugen wurde am Samstagmorgen (02.12.), gegen 8.30 Uhr, am Bahnhof ein junger Mann dabei beobachtet, als er offenbar versuchte, mittels des zuvor an dem E-Bike entnommenen Sattels samt Sattelstange das Fahrradschloss des Rades aufzuhebeln.

Alarmierte Beamte der Polizeistation Langen trafen anschließend einen 19- Jährigen Verdächtigen aus dem Kreis Groß-Gerau am Tatort an. Der junge Mann äußerte, dass es sich um sein Fahrrad handeln würde, konnte dies aber bislang nicht glaubhaft belegen. Das Fahrrad wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen von den Ordnungshütern an Ort und Stelle belassen, weil es nach wie vor gesichert war.

Die Polizei sucht nun für den Fortgang der Ermittlungen den möglicherweise rechtmäßigen Besitzer. Bei dem E-Bike handelt es sich um ein graues Rad der Marke "Steppenwolf", Modell: Transterra E 7.1.

Der Eigentümer oder Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden deshalb gebeten, sich unter der Rufnummer 06142/6960 bei der Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 35) zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell