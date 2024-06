POL-ST: Greven, Zigarettenautomat aufgebrochen

Rheine (ots) - Am Mittwoch (05.06.24) hat sich auf dem Staelskottenweg in Höhe der Hausnummer 114 ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Ein 62-jähriger Pedelec-Fahrer fuhr auf dem Staelskottenweg in Richtung Hörstkamp. Bei einem Bremsvorgang stürzte er und verletzte sich schwer. Ein Rettungswagen fuhr den verletzten Emsdettener in ein Krankenhaus. Die Höhe des Sachschadens ist nicht bekannt. Rückfragen bitte an: ...

