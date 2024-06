POL-ST: Hopsten, Arbeitsmaschinen gestohlen, von der Ladefläche eines Fahrzeuges

Lotte (ots) - Vom Rastplatz Hasetal West an der A1 auf Höhe Lotte-Wersen ist ein Auto gestohlen worden. Der Eigentümer stellte das Fahrzeug, einen älteren schwarzen Chevrolet Corvette, am Sonntag (02.06.24) gegen 16.30 Uhr am Rastplatz in Fahrtrichtung Lotte ab, weil der Motor Probleme machte. Als er am Dienstag (04.06.24) gegen 13.00 Uhr den Pkw abholen wollte, war dieser nicht mehr vor Ort. Der Wert des Fahrzeugs liegt im unteren fünfstelligen Eurobereich. Das ...

