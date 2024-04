Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Anwohnerin schlägt Einbrecher in die Flucht

Recklinghausen (ots)

Am Sonntagabend gegen 18:00 Uhr versuchte ein bislang unbekannter Täter eine Terassentür am Jägerweg einzuschlagen. Die 57-jährige Anwohnerin wurde aufgrund der lauten Geräusche aufmerksam und ging sofort ins Wohnzimmer. Dort sah sie den Täter und schrie diesen laut an. Der Mann ergriff die Flucht in unbekannte Richtung. Er kann wie folgt beschrieben werden:

Ca. 55 Jahre, ca. 170 - 175cm, normale Statur, helle Jacke, Basecap, Umhängetasche, vermutlich hell graues Haar

Hinweise zu den Tätern werden unter der Tel. 0800/2361 111 entgegengenommen

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell