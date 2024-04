Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Waltrop: Mann entblößt sich vor Mädchen - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Recklinghausen (ots)

Am Sonntag gegen 15:50 Uhr hielten sich drei 11-Jährige aus Waltrop auf einem Supermarktplatz an der Straße Am Moselbach auf. Aus Richtung des Moselbachparks habe sich dann ein Mann genähert und den Mädchen zugewandt. Zu diesem Zeitpunkt habe er sein Glied aus seiner Hose geführt und an diesem manipuliert. Als eine weitere Person den Parkplatz betrat, entfernte sich der Unbekannte in Richtung Innenstadt. Die Mädchen eilten nach Hause und berichteten von dem Vorfall. Eine Mutter verständigte sofort die Polizei:

Der unbekannte Mann kann wie folgt beschrieben werden: - - Ca. 50 Jahre - 180cm groß - Auffallend korpulente Statur - "Halbglatze" - Hemd (Farbe unbekannt) - Blaue Jeanshose

Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei unter der 0800 2361 111 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell