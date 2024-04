Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Oer-Erkenschwick: Verkehrsunfallflucht - Hinweise auf Alkoholkonsum

Recklinghausen (ots)

Ein 25-Jähriger aus Oer-Erkenschwick parkte sein Auto am Sonntagnachmittag gegen 15:14 Uhr am Straßenrand der Bergstraße. Kurz darauf konnte er beobachten, wir ein Autofahrer an seinem Fahrzeug in Richtung Klein-Erkenschwicker-Straße vorbeifuhr und hierbei seinen linken Außenspiegel touchierte. Der Unfallverursacher begutachtete den Schaden, setzte seine Fahrt jedoch fort.

An der Halteranschrift konnte durch die Polizeibeamten ein 60-Jähriger aus Oer-Erkenschwick angetroffen werden, der die Verkehrsunfallflucht einräumte. Weiterhin ergaben sich Hinweise, dass der Oer-Erkenschwicker unter dem Einfluss von Alkohol stand. Aus diesem Grund wurde er zur Polizeiwache gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Weiterhin wurde sein Führerschein sichergestellt. An beiden Fahrzeugen entstand ein geringfügiger Sachschaden.

