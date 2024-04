Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Zusammenstoß zwischen Auto und E-Scooter - beide Fahrer verletzt

Recklinghausen (ots)

Ein 22-Jähriger aus Recklinghausen war mit seinem Auto am Sonntagabend um 18:50 Uhr auf der Richardstraße in Richtung Westfalenstraße unterwegs. Im Bereich der Kreuzung Wilhelmstraße kam es aus bisher nicht abschließend geklärter Ursache zu einem Zusammenstoß mit einem von links kommenden Fahrer eines E-Scooters aus Recklinghausen. Durch die Kollision wurde der Autofahrer leicht verletzt. Der 22-jährige Fahrer des E-Scooters wurde schwer verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Insgesamt entstand ein geschätzter Sachschaden von 3000 Euro an beiden Fahrzeugen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell