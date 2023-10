Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Radfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Delmenhorst (ots)

Ein Radfahrer wurde am Mittwoch, 04. Oktober 2023, gegen 14:15 Uhr, bei einem Verkehrsunfall in Delmenhorst leicht verletzt.

Zur Unfallzeit befuhr ein 18-jähriger Delmenhorster mit einem VW die Gebrüder-Grimm-Straße. An der Einmündung zur Schönemoorer Straße wollte er nach links einfahren und hielt zunächst an. Von links näherten sich zwei Radfahrer, von denen einer ein Handzeichen zum Abbiegen gab. Der 18-Jährige ging davon aus, dass das Handzeichen für beide Radfahrer galt und fuhr an. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem zweiten Radfahrer, einem 61-Jährigen aus Ganderkesee, der den Radweg weiter in Richtung Heide befahren wollte.

Der Radfahrer kam zu Fall und erlitt Kopfverletzungen. Er wurde vor Ort von der Besatzung eines Rettungswagens versorgt und anschließend in ein Krankenhaus gefahren. Die entstandenen Sachschäden blieben gering.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell