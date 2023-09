Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst

POL-GI: LK Marburg-Biedenkopf: Pkw landet während der Fahrt komplett in der Lahn - Insassen unverletzt

Gießen (ots)

Marburg-Cappel: Die Insassen eines Pkw Peugeot waren am Samstag, 16.09.2023, gg. 23:40 Uhr im Bereich des Steinmühlenwegs in Marburg parallel zur Lahn in Richtung der Steinmühle unterwegs. Sie landeten nach einem vermeintlichen Fahrfehler des 19-jährigen Fahrers aus Marburg mitsamt dem Fahrzeug in der Lahn. Das Fahrzeug ging innerhalb kürzester Zeit komplett unter. Die drei Insassen konnten den Pkw alle selbständig unverletzt, jedoch komplett nass und unter Schock stehend verlassen. Die Feuerwehr Marburg war mit zahlreichen Einsatzkräften vor Ort und konnte das Fahrzeug nach ca. 1 1/2 Stunden bergen. Der Gesamtsachschaden wird auf ca. 10.000,-EUR geschätzt.

