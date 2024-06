Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Heppenheim: Katalysator gestohlen/Polizei ermittelt und sucht Zeugen

Heppenheim (ots)

Auf den Katalysator eines Opel Astra hatten es Unbekannte in der Nacht zum Dienstag (18.06.) in der Dr.-Heinrich-Winter-Straße abgesehen. Die Täter trennten den Katalysator vom Auspuffrohr ab und flüchteten mit der Beute. Der entstandene Schaden wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen oder Personen nimmt das Kommissariat 21/22 der Kripo in Heppenheim unter der Rufnummer 06252/7060 entgegen.

