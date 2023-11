Polizei Bochum

POL-BO: Raub auf Spielhalle in Bochum - Polizei bittet um Hinweise

Bochum (ots)

Am Samstag (4.11.) ereignete sich gegen 22.30 Uhr ein Raubüberfall auf eine Spielhalle an der Rottstraße 36 in Bochum.

Ein bislang unbekannter Täter bedrohte den 60-jährigen Angestellten mit einem Messer. Der Täter erbeutete Bargeld in bislang nicht bekannter Höhe und flüchtete anschließend in unbekannte Richtung.

Der Täter sprach akzentfreies Deutsch und war mit einer Sturmhaube maskiert. Er trug eine dunkle, hüftlange Jacke, blaue Jeans und dunkle Schuhe.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter folgenden Erreichbarkeiten entgegen: 0234 909-4135 (KK 13) oder -4441 (Kriminalwache).

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell