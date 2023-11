POL-BO: Raub in Bochum - Kripo sucht junges Täterduo

Herne (ots) - Zu einem Raubdelikt zum Nachteil einer 26-jährigen Hernerin ist es am Freitagabend, 3. November, gekommen. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. Nach bisherigem Kenntnisstand hielt sich die junge Frau gegen 20.10 Uhr in einem kleinen Park im Bereich Aschebrock / Holsterhauser Markt in Herne auf, als sie plötzlich von einem unbekannten Täter zu Boden gestoßen wurde. Der dunkel gekleidete Mann entriss der ...

