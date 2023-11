POL-BO: Hernerin (26) in Park ausgeraubt - Zeugen gesucht

Witten (ots) - Nach einem versuchten Raubdelikt am 2. November in Witten hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. Zwei junge Schüler (6/7) aus Witten waren gegen 15.15 Uhr im Bereich Voestenstraße Ecke Hedwig-Kracht-Weg unterwegs. Hier wurde sie von noch unbekannten Jugendlichen angehalten und unter Vorhalt eines Messers zur Herausgabe von Bargeld aufgefordert. Da andere Jugendliche an der Straße ...

mehr