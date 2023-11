POL-BO: Polizei stellt 18-jährigen Autofahrer nach Verfolgungsfahrt auf Bochumer Stadtgebiet

Witten (ots) - Der Staatsschutz ermittelt wegen eines politisch motivierten Graffitis in Witten. Es werden Zeugen gesucht. Der gesprühte Schriftzug war am Mittwochvormittag, 1. November, gegen 11 Uhr an der Begrenzungsmauer einer Kirche an der Bonnhoeferstraße 10 entdeckt worden. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0234 909-4505 oder -4441 ...

