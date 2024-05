Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Michelstadt: Brand von Wäschetrockner alarmiert Polizei und Feuerwehr

Michelstadt (ots)

Am frühen Freitagmorgen (31.5.) gegen 4:20 Uhr informierte ein Zeuge die Polizei und Feuerwehr über eine ungewöhnliche Rauchentwicklung in einem Wohnhaus in der Erbacher Straße.

In dem Wohnhaus waren 28 Personen, die beim Eintreffen der Einsatzkräfte bereits selbstständig aus dem Haus gefunden hatten. Die Feuerwehr konnte den Wäschetrockner im Keller des Anwesens als Brandort lokalisieren und schnell löschen. Es konnten keine Beschädigungen an der Bausubstanz festgestellt werden. Die Feuerwehr überprüfte die Schadstoffbelastung der Luft eines naheliegenden Restaurants und konnte Entwarnung geben. Nach aktuellen Informationen hat der Wäschetrockner aufgrund eines technischen Defekts Feuer gefangen. Die Schadenshöhe dürfte sich nach ersten Schätzungen zufolge auf ungefähr 500 Euro belaufen.

