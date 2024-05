Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Grasellenbach-Hammelbach: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Grasellenbach-Hammelbach (ots)

Am Mittwoch (29.5.) gegen 11:30 Uhr befuhr ein blauer Linienbus die Landesstraße 3346 aus Richtung Hammelbach kommend in Richtung Weschnitz. Etwa auf halber Strecke kam dem Bus ein Lastwagen entgegen. Als die beiden Fahrzeuge aneinander vorbeifuhren, kollidierten die jeweils linken Außenspiegel der Fahrzeuge. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Schaden von rund 1000 Euro. Im Anschluss an die Kollision setzte der Fahrer des Lastwagens seine Fahrt fort, ohne anzuhalten und seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Nach bisherigem Ermittlungsstand handelt es sich bei dem gesuchten Fahrzeug um einen neuwertigen Lastwagen der Marke Mercedes.

Zeugen, die Hinweise zu dem flüchtigen Lastwagen geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Wald-Michelbach unter der Telefonnummer 06207/9405-0 zu melden.

