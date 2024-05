Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Viernheim: Armbanduhren gestohlen

Polizei sucht Zeugen nach Einbruch in Juwelier

Viernheim (ots)

Nachdem bislang unbekannte Kriminelle am Dienstag (28.5.) um 2.50 Uhr in einen Juwelier im Rhein-Neckar-Zentrum einbrachen, hat die Kriminalpolizei aus Heppenheim die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugenhinweise aus der Bevölkerung. Über das Dach verschafften sich die Kriminellen Zutritt zum Verkaufsraum des Juweliers und entwendeten mehrere wertvolle Armbanduhren. Im Anschluss suchten sie mit ihrer Beute unentdeckt und unerkannt das Weite. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den mutmaßlichen Tätern geben können, werden gebeten, sich mit den Ermittlern des Kommissariats 21/22 unter der Rufnummer 06252/706-0 in Verbindung zu setzten.

