Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: Streife nimmt 21-Jährigen nach Auseinandersetzung fest

Richterliche Vorführung am Nachmittag

Rüsselsheim (ots)

Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Darmstadt und des Polizeipräsidiums Südhessen:

Eine Streife der Polizeistation Rüsselsheim hat in der Nacht zum Mittwoch (29.5.) einen 21 Jahre alten Tatverdächtigen nach einer Auseinandersetzung in der Rüsselsheimer Innenstadt festgenommen. Gegen 0.30 Uhr alarmierten Zeugen über Notruf die Polizei und meldeten einen eskalierenden Streit am Löwenplatz. Demnach würden zwei Personen aufeinander losgehen. Laut der Mitteilung soll auch ein Messer dabei eingesetzt worden sein. Ein 20 Jahre alter Mann wurde mit einer Stichverletzung am Bein vor Ort angetroffen und mit einem Krankenwagen in eine Klinik gebracht. Der Täter hätte die Flucht ergriffen. Sofort alarmierte Streifen konnten im Rahmen der Fahndung den 21-jährigen Tatverdächtigen im Vernapark antreffen und festnehmen. Die Staatsanwaltschaft Darmstadt hat gegen den Beschuldigten den Erlass eines Haftbefehls wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung beantragt. Noch am heutigen Mittwoch soll der Beschuldigte einem Richter vorgeführt werden, der über die Anordnung der Untersuchungshaft entscheiden wird.

