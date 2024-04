Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Scheunenbrand

Insheim (ots)

Aus bislang ungeklärter Ursache geriet am Donnerstagnachmittag, gegen 17:30 Uhr, eine Scheune in der Ortsgemeinde Insheim in Brand.

Derzeit wird von einem Sachschaden im niedrigen sechsstelligen Bereich ausgegangen. Bei dem Brand wurde niemand verletzt.

Die Kriminalpolizei Landau hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell