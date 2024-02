Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Auffahrunfall im Tunnel verursacht Vollsperrung auf der A 71

Oberhof/ Tunnel Rennsteig (ots)

Am späten Donnerstagnachmittag, den 22.02.2024, verursachte ein Auffahrunfall im Tunnel Rennsteig, Autobahn 71, Fahrtrichtung Schweinfurt, gegen 16:30 Uhr eine kurzfristige Vollsperrung des Tunnels in dieser Fahrtrichtung. Ein Citroen Jumper erlitt auf Höhe des Kilometers 115,9 einen technischen Defekt. Der 55- jährige Fahrzeugführer versuchte das langsamer werdende Fahrzeug auf dem rechten Fahrstreifen in die nächstgelegene Pannenbucht des Tunnels zu steuern. Die 22- jährige Fahrerin eines VW Golf bemerkte die verlangsamte Fahrt des Citroen zu spät und fuhr auf diesen auf. Der VW Golf wurde durch die Kollision nach links geschleudert und kollidierte mit der linken Tunnelwand. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von insgesamt 32.000,- Euro. Ein möglicher Schaden an der Tunnelwand wird nachfolgend durch Fachkräfte geprüft. Verletzt wurde niemand.

Die Vollsperrung wurde gegen 17:00 Uhr wieder aufgehoben. Der Verkehr wird seit diesem Zeitpunkt auf dem linken Fahrstreifen an der Unfallstelle vorbeigeführt. Gegenwärtig übernimmt die Feuerwehr die Räumungs- und Säuberungsarbeiten vor Ort. Abschleppdienste wurden angefordert.

Original-Content von: Autobahnpolizeiinspektion, übermittelt durch news aktuell