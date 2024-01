Polizei Hamburg

POL-HH: 240111-3. Schwerpunkteinsatz der "Task-Force" zur Drogenbekämpfung - zwei Zuführungen

Hamburg (ots)

Zeit: 10.01.2024, 05:30 Uhr bis 11.01.2024, 05:30 Uhr Ort: Hamburger Stadtgebiet

Im Zuge eines Einsatzes der "Task-Force" zur Bekämpfung der öffentlich wahrnehmbaren Drogenkriminalität haben Polizeibeamte in der Zeit von gestern Morgen bis heute Morgen insgesamt 125 Personen überprüft und 88 Aufenthaltsverbote erteilt. Zwei Männer wurden dem Haftrichter zugeführt.

1.

Gestern Nachmittag beobachteten zivile Beamte in der Gustav-Falke-Straße (Eimsbüttel) verdächtige Austauschhandlungen zwischen zwei Männern. Nachdem diese sich wieder getrennt hatten, kontrollierten die Polizisten beide abgesetzt voneinander. Bei dem mutmaßlichen Drogenerwerber, einem 64-jährigen Iraner, fanden sie rund zwanzig Gramm Haschisch und ein knappes Gramm Marihuana. Im Anschluss an seine Überprüfung wurde er vor Ort wieder von den Beamten entlassen. Bei dem mutmaßlichen Drogenhändler handelt es sich um einen 48-jährigen Deutschen, bei dessen Überprüfung die Fahnder 130 Euro Bargeld fanden, welches vermutlich aus dem Verkauf von Betäubungsmitteln stammte.

Die Staatsanwaltschaft Hamburg erwirkte daraufhin einen Durchsuchungsbeschluss für die Wohnung des 48-Jährigen in Eimsbüttel, den Beamte des Drogendezernats (LKA 68) am frühen Abend vollstreckten. Hierbei fanden sie neben mehr als sechs Kilogramm Marihuana, rund 450 Gramm Haschisch, einem Gramm Kokain, vier Ecstasy-Tabletten und einem Beutel mit halluzinogenen Pilzen auch Marihuanasamen sowie Equipment zum Betreiben einer Plantage. Darüber hinaus stellten die Polizisten in der Wohnung auch 3405 Euro mutmaßliches Dealgeld und mehrere Feinwaagen sicher.

Der 48-jährige wurde daraufhin nach erkennungsdienstlicher Behandlung von Ermittlern des Rauschgiftdezernats einem Haftrichter zugeführt.

2.

Ebenfalls nach der Beobachtung einer verdächtigen Austauschhandlung kontrollierten Zivilfahnder gestern am frühen Abend einen 25-jährigen Ukrainer und einen 28-jährigen Guineer im Bereich des U-Bahnhofs Sternschanze. Der Ukrainer führte etwa 1,5 Gramm Marihuana bei sich, die er anscheinend gerade bei dem Guineer erworben hatte. Während der mutmaßliche Käufer seinen Weg nach der Feststellung seiner Identität und Sicherstellung des Betäubungsmittels fortsetzen konnte, wurde der mutmaßliche Dealer vorläufig festgenommen. Bei der Durchsuchung seiner Person fanden die Polizisten acht Druckverschlussbeutel mit insgesamt knapp 12 Gramm Marihuana und 215 Euro mutmaßliches Dealgeld.

Die anschließende Durchsuchung der Wohnung des 28-Jährigen in Buchholz in der Nordheide führte nicht zum Auffinden weiterer Beweismittel.

Der mutmaßliche Drogenhändler wurde einem Haftrichter zugeführt.

Die Ermittlungen des Drogendezernats (LKA 68) dauern in beiden Fällen an.

