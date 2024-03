Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Einbruchsversuch und Einbruch in zwei Geschäfte in Neuss

Neuss (ots)

Am Montag (25.03.), gegen 02:00 Uhr, kam es an der Straße "Büchel " in Neuss zu einem vollendeten sowie versuchten Einbruch. Die mutmaßlichen Tatverdächtigen beschädigten an einem Geschäft die Eingangstür und entwendet Mobiltelefone sowie Handyzubehör. Bei einem zweiten Geschäft versuchten die Unbekannten mittels Gehwegpfosten in das Gebäude zu gelangen. Das Vorhaben scheiterte.

Das Kriminalkommissariat 22 hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen.

Personen, die in diesem Zusammenhang etwas Verdächtiges festgestellt haben oder Hinweise auf den Verbleib des Fahrzeugs geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02131 3000 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell