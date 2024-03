POL-NE: Schwerpunktkontrollen der Polizei - Ladungssicherung stand im Vordergrund

Neuss (ots) - In der Zeit von Donnerstagmorgen (21.03.), 07:15 Uhr, bis Freitagmorgen (22.03.), 05:30 Uhr, haben Unbekannte einen grauen VW Sharan II an der Niederrheinstraße in Grefrath gestohlen. An dem Van mit Erstzulassung im Jahr 2012 waren zur Tatzeit die Kennzeichen NE-CT 2013 angebracht. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder die Hinweise auf den Verbleib des Fahrzeugs geben können, werden ...

