Darmstadt (ots) - Zwischen Donnerstag (13.6.) und Montag (17.6.) nahmen unbekannte Diebe ein Einfamilienhaus in Wixhausen in ihr Visier. Der Tatzeitraum erstreckt sich von 16 Uhr bis 7 Uhr morgens. Die Kriminelle drangen auf bislang noch ungeklärte Weise in das Haus in der Untergasse ein. Sie durchsuchten die Wohnräume und machten sich zwei Geldbörsen samt Inhalt ...

