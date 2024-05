Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Meinungsverschiedenheiten führen zu mehreren Anzeigen

Lambrecht/ Pfalz (ots)

Am 24.05.2024 kurz vor 19:00 Uhr kam es in der Hauptstraße in 67466 Lambrecht/ Pfalz zunächst zu einem verbalen Austausch zwischen zwei Eheleuten. Grund hierfür waren unterschiedliche Ansichten der Beziehungsführung. Im Verlauf des Streites entriss der 40-jährige Mann seiner 43-jährigen Frau gewaltsam deren Handy und beschädigte deren Jacke. Der Mann musste sodann die gemeinsame Wohnung verlassen. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen des begangenen Raubdeliktes, sowie der Sachbeschädigung der Jacke.

