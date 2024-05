Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 24.05.2024 gegen 09:45 Uhr befuhr ein 20-Jähriger mit seinem Mercedes die Gartenstraße in Richtung Winzinger Straße in 67433 Neustadt/W.. Im Einmündungsbereich fuhr der 20-Jährige sodann in die Winzinger Straße ein, wo er einen 65-Jährigen Kradfahrer, welcher vorfahrtsberechtigt war, übersah. Dadurch kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wodurch der 65-Jährige stürzte und sich leichte Verletzungen zuzog. Dieser wurde zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 1000 Euro. Beide Fahrzeuge blieben fahrbereit.

