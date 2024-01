Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Einbrüche in Hooksiel - Wer hat etwas beobachtet? Hinweise an die Polizei

Wangerland (ots)

Ende letzter Woche ereigneten sich zwei Einbrüche in Hooksiel im Wangerland, zu denen die Jeveraner Polizei um Hinweise aus der Bevölkerung bittet: Zeugen werden gebeten, Hinweise der Polizei Jever unter der Rufnummer 04461 7449-0 mitzuteilen. Ob ein Zusammenhang zwischen den beiden Taten besteht, ist Bestandteil der aktuellen Ermittlungen. Im Einzelnen: Unbekannte Täter brachen im Zeitraum von Mittwoch, den 17.01.2024, bis Freitagabend in ein Wohnhaus am Südring im Wangerland ein, durchsuchten sämtliche Räumlichkeiten und entwendeten Bargeld und Schmuck. In der Nacht vom vergangenen Freitag auf Samstag ereignete sich im Zeitraum von 18:00 Uhr bis 12:00 Uhr ein Einbruch in eine Firma in der Straße Berghamm. Unbekannte Täter brachen in das Gebäude ein, durchsuchten die Räumlichkeiten und verließen den Tatort ohne Stehlgut.

