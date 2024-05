Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Frankenthal und der Polizeiinspektion Bad Dürkheim: Schwerer Verkehrsunfall auf der B37

Bad Dürkheim (ots)

Am 23.05.2024 kam es gegen 15:30 Uhr auf der B 37 zwischen dem Gewerbegebiet Bruch und dem Übergang zur A 650 zu einem schweren Verkehrsunfall. Nach ersten Erkenntnissen kollidierte ein VW Touran, welcher in Fahrtrichtung Bad Dürkheim unterwegs war, im Begegnungsverkehr mit einem entgegenkommenden Audi TT. Der 54-jährige Fahrer des Audi verstarb noch an der Unfallstelle, der 30-jährige Fahrer des VW wurde schwer verletzt. Zur Klärung der genauen Unfallursache wurde ein Gutachter hinzugezogen. Die B37 musste für die Dauer Unfallaufnahme komplett gesperrt werden.

