Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Fahndungsaktion im Grenzraum zu Frankreich

Neuried/Altenheim/Rheinau/Kehl/Freiburg/Breisach/Neuenburg (ots)

Mit dem Ziel der Bekämpfung der illegalen Migration, der grenzüberschreitenden Betäubungsmittel-, Waffen- und Eigentumskriminalität führten die Bundespolizeiinspektionen Offenburg und Weil am Rhein gestern Nachmittag eine mehrstündige gemeinsame Fahndungsaktion im grenznahen Raum zu Frankreich durch.

Zum Einsatz kam hierbei ein Hubschrauber der Bundespolizeifliegerstaffel aus Oberschleißheim, der mobile Kontrolleinheiten im Rahmen dieser speziellen Art von Schleierfahndung schnell und dynamisch zwischen den Kontrollstellen in den Landkreisen Ortenaukreis und Breisgau-Hochschwarzwald transportierte.

Im Ergebnis konnten die Einsatzkräfte eine Vielzahl an Feststellungen tätigen.

Bei Kontrollen am Grenzübergang in Neuried Altenheim wurden in einem Fahrzeug mehrere Stangen Zigaretten aufgefunden, woraus sich der Verdacht des Verstoßes gegen die Abgabeordnung ergab, mit dem sich nun der Zoll beschäftigt. Bei einem Fahrzeugführer wurde die französische Fahrerlaubnis eingezogen.

Am Grenzübergang in Rheinau saß ein Fahrzeugführer unter dem Einfluss berauschender Mittel hinterm Steuer. Darüber hinaus wurden bei einem französischen Staatsangehörigen über 20 Gramm Cannabis festgestellt, welches er unerlaubt aus Frankreich einführte.

An der Kehler Europabrücke bestand gegen einen armenischen Staatsangehörigen ein Einreiseverbot für Deutschland. Er musste nach Abschluss der Maßnahmen wieder zurück nach Frankreich und erhält darüber hinaus eine Anzeige.

Bei Kontrollen am Grenzübergang in Neuenburg wurde ein Verstoß gegen das Waffengesetz beanzeigt. In einem Fahrzeug wurde eine Machete aufgefunden und sichergestellt. Bei einer weiteren Kontrolle ergaben sich Ermittlungsansätze wegen des Verdachts der Hehlerei im Hinblick auf einen möglichen Diebstahl von Kupfer.

An einer Kontrollstelle am "Rimsinger Ei" in Breisach missachtete ein polnischer Staatsangehöriger die Anhaltezeichen und flüchtete mit hoher Geschwindigkeit. Der 55-Jährige konnte nach einer Verfolgung auf einem Feldweg zwischen Grezhausen und Hartheim gestellt und festgenommen werden. Das Fahrzeug war nicht zugelassen und es bestand auch keine Haftpflichtversicherung. Der Fahrer war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis, und er saß darüber hinaus alkoholisiert hinterm Steuer. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,8 Promille. Im Fahrzeug wurde zudem ein verbotenes Pfefferspray aufgefunden. Die Ermittlungen übernimmt nun die zuständige Landespolizei.

Neben Kräften der Mobilen- Kontroll- und Überwachungseinheit der Bundespolizei aus Karlsruhe beteiligten sich auch Beamte der Polizeipräsidien Offenburg und Freiburg sowie des Hauptzollamtes Karlsruhe und Freiburg an der Fahndungsaktion. Ebenfalls zum Einsatz kam die Deutsch-Französische Einsatzeinheit der Gendarmerie und der Bundespolizei.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell