Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Gefälschtes Dokument sichergestellt

Kehl (ots)

Beamte der Gemeinsamen Deutsch-Französischen Diensteinheit haben gestern in einem grenzüberschreitenden Fernreisezug auf der Fahrt von Straßburg Richtung Karlsruhe eine gefälschte belgische Identitätskarte sichergestellt. Bei der Kontrolle eines 32-jährigen tunesischen Staatsangehörigen konnte sich dieser lediglich mit einer abgelaufenen französischen Krankenversichertenkarte ausweisen. Der Mann wurde zur weiteren Sachverhaltsklärung auf die Dienststelle gebracht. Bei der Durchsuchung des mitgeführten Reisegepäcks wurde eine totalgefälschte belgische Identitätskarte Karte aufgefunden. In der Vernehmung gab er an, in Frankreich zu leben und nur zum Besuch seiner Schwester nach Deutschland gekommen zu sein. Das gefälschte Dokument habe er in Tunesien von einem Bekannten geschenkt bekommen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er nach Frankreich zurückgeschoben. Der Mann muss nun mit einer Anzeige wegen Verschaffen von falschen amtlichen Ausweisen rechnen.

