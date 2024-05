Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Eigentümer eines Fahrrades gesucht

Haßloch / Meckenheim (ots)

Bereits am 14.05.24 wurde in den Weinbergen bei Meckenheim Richtung Mußbach ein E-Bike der Marke ESKUTE aufgefunden. Die Polizei geht davon aus, dass das Fahrrad zuvor irgendwo entwendet wurde. Eine entsprechende Anzeige liegt nicht vor. Der Eigentümer wird gebeten, sich mit der Polizei in Haßloch in Verbindung zu setzen.

