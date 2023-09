Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Bretzenheim Einbruch in Gemeindezentrum

Mainz - Bretzenheim (ots)

Am gestrigen Morgen wurde durch eine Reinigungskraft festgestellt, dass in das Gemeindezentrum in der Hans-Böckler-Straße in Mainz-Bretzenheim eingebrochen worden war.

Offensichtlich waren die Einbrecher durch eine eingeschlagene Fensterscheibe in ein angrenzendes Büro gelangt und hatten die Räumlichkeit anschließend durchwühlt. Sie fanden dabei Bargeld in Höhe eines mittleren dreistelligen Betrages. Ihren Streifzug fortführen konnten die Täter jedoch nicht, da die Bürotür zugeschlossen war.

Durch die Mainzer Kriminalpolizei wurde am Tatort eine Spurensuche durchgeführt, die Ermittlungen laufen.

